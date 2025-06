Lançamentos da Semana: Parceria emotiva de Leonardo e uma nova Mariah Carey

A primeira semana de junho veio com força para quem gosta de música boa. Com alguns lançamentos aguardados há muito tempo, como os de Mariah Carey e de Juliette com Dennis, o sexto mês do ano trouxe também um novo frescor para hits de Leandro & Leonardo.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Leonardo se une em parceria sentimental com Gabi e Rapha

Eles já uniram as suas vozes em “É Por Você Que Canto”, hit que ultrapassou 30 milhões de visualizações no YouTube. Agora, Gabi e Rapha repetem a parceria de sucesso com o padrinho Leonardo em mais dois clássicos da carreira do cantor: “Gostoso Sentimento / O Cheiro da Maçã”, em formato pot-pourri, marcando o lançamento de “Nossa Essência – vol 1”.

Gravado em abril, no tradicional Coração Sertanejo, em São Paulo, “Nossa Essência”, como o próprio título sugere, traduz a identidade de Gabi e Rapha como artistas genuinamente sertanejas. Ao dividir palco e unir as suas vozes com Leonardo, as irmãs resgatam o romantismo dos anos 90 em dois hits de Leandro e Leonardo.

Mariah Carey perigosa

Até que enfim algo diferente das canções de natal! Mariah Carey finalmente retoma seus ótimos álbuns de estúdio com o R&B “Type Dangerous”. Em uma pegada mais suave e sensual, a veterana foge das baladas de tom altíssimo e aposta numa sonoridade parecida com o “Caution”, seu último, e excelente, disco.

Apesar da qualidade inquestionável, a faixa soa mais como um ótimo complemento em um disco do que um single com força para despontar nas rádios. Seja como for, ela vai entregar! O novo álbum deve sair ainda este ano.

Sabrina Carpenter é mais uma a surfar no pop country

Após o sucesso estrondoso do “Short n’ Sweet”, a loirinha bolou um lançamento divertido e despretensioso para embalar sua performance no Primavera Sound Barcelona: “Manchild”.

Apesar do já manjado pop-country (já deu, né? Pode vir a próxima modinha), a letra cheia de indiretas é uma delícia e não desce do tom animado em nenhum momento. Nada memorável, mas dá um gostinho novo.

Juliette e Dennis apostam no São JUão

O São João de 2025 já tem trilha sonora confirmada! Dennis e Juliette lançam o álbum colaborativo “São JUão com DENNIS“. O projeto une o universo festivo da música nordestina com a força do funk, em uma homenagem moderna, dançante e afetiva às tradições juninas.

A novidade vem na mesma pegada que a campeã do BBB21 apresentou no ano passado com “Vem Galopar”. É divertido e entrega. Quem critica e tem algo mais a profundo a dizer sobre o uso de samples clássicos da música nordestina só quer reclamar por reclamar.

Addison Rae: irretocável

Você, que acompanha fielmente o ‘Lançamentos da Semana’ aqui no portal LeoDias, já sabe desse nome há muitos meses. Fique de olho: Addison Rae acaba de lançar seu álbum de estreia autointitulado, e entrega ainda mais qualidade.

Após o sucesso de “Diet Pepsi”, a jovem americana e ex-tiktoker mostra todo o seu talento em um disco cheio de referências que vão de Charli XCX, Nelly Furtado, Selena Gomez e Madonna. É um deleite para os ouvidos. Ela será indicada ao Grammy de 2026!

Ed Sheeran

Após “Azizam”, com seu pop colorido e cheio de energia, e da pegada nostálgica de “Old Phone”, o artista apresenta “Sapphire”, uma música que celebra a conexão e a alegria de viver. A faixa tem uma vibe pop vibrante, misturando influências de várias culturas e prometendo ser um dos hits de 2025.

Ed Sheeran lança seu novo álbum “Play” no dia 12 de setembro. Após encerrar o capítulo de sua série “Mathematics”, Sheeran finalmente está de volta e pronto para entrar com ousadia em uma nova fase em 2025.