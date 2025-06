Lançamentos da Semana: Visuais chiques de Miley Cyrus e o São João de João Gomes

Muita coisa nova para encerrar o mês de maio! Miley Cyrus finalmente veio com o seu aguardado álbum “Something Beautiful” e, como o nome diz, não fez feio. No Brasil, os destaques são João Gomes, Pedro Sampaio e Xamã.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Veja as fotos Abrir em tela cheia Capa do álbum Something Beautiful de Miley Cyrus Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

Miley Cyrus e o álbum visual

A eterna Hannah Montana voltou com o seu álbum “mais gay” até então (palavras dela). Com um pop rock bem sacado, Miily Cyrus ganhou a web com o “Something Beautiful”.

Com um clipe para cada faixa, a diva mostra sua constante evolução e o porquê o público eleva o sarrafo para ela a cada lançamento. Apesar de bom, precisa ouvir algumas vezes para gostar. Pela primeira vez, ele logo evapora da sua memória. Esse pode ser o detalhe que vai fazer o disco flopar. Insista nele, vai por mim!

João Gomes do jeito que o povo gosta

Prestes a rodar o Brasil com o São João, a estrela do piseiro veio com o projeto “Do Jeito que o Povo Gosta”. Com 25 músicas, o repertório mistura faixas já conhecidas com inéditas.

O carro-chefe do lançamento é “Amor Forçado”, que é a fórmula de sucesso de João Gomes: boa voz, boa sanfona e uma letra romântica. Mais um acerto, apesar de não inovar.

Shakira e Alejandro Sanz juntos de novo

Alejandro Sanz e Shakira lançaram o conteúdo audiovisual de “Bésame”, um registro espontâneo feito durante os ensaios do primeiro show da turnê norte-americana de Shakira, realizado em Charlotte, no dia 13 de maio.

“Bésame” reafirma a conexão artística entre Alejandro Sanz e Shakira — duas vozes inconfundíveis que, mais uma vez, se unem para entregar uma obra carregada de sensibilidade e autenticidade.

Pedro Sampaio e J Balvin

Em expansão da carreira internacional, Pedro Sampaio aposta numa figura latina bem conhecida no Brasil: J Balvin. Com uma mistura de bachata com funk, o clipe da faixa foi gravado nos EUA.

Com o mesmo autotune de sempre e com um bom rap do colombiano, a faixa é tão rápida que passa despercebida. É divertida para festas.

Xamã com parcerias estreladas

Com 25 faixas, o novo álbum do rapper reúne um time diverso de colaboradores, entre eles nomes consagrados da música brasileira como Milton Nascimento, Adriana Calcanhotto, Criolo, Liniker e Black Alien.

Transitando entre hip hop, MPB e outros ritmos nacionais, Fragmentado propõe um mergulho nas múltiplas camadas artísticas de Xamã. O álbum traz o boom bap como elemento de base, mantendo a conexão do rapper com as raízes do gênero, enquanto amplia seu alcance com influências que vão da música popular à cultura pop.

Conan Gray voltando às origens

O ótimo Conan Gray começou sua nova era com o que faz de melhor: pop triste. Após um surto oitentista com o “Heaven Knows”, “This Song” ainda possui um ar retrô, mas sem aquele excesso de sintetizadores.

Além do som, sua voz parece ter voltado também para onde ele se dá melhor. Com um canto suave e sentimental, ele emociona os fãs e deixa todos ansiosos para seu próximo álbum “Wishbone”.