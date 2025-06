Lancellotti explica polêmica sobre dança em casório com Gabriel David

Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para esclarecer uma polêmica envolvendo seu casamento com Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Durante sua participação no Domingão com Huck, na noite de domingo (15/6), a atriz surpreendeu ao afirmar que o casório não teria a tradicional valsa.

Ao ver a repercussão do assunto nas redes, Giovanna decidiu abrir o jogo e contou que tudo não passava de uma brincadeira. “Eu falei que não ia mais ter valsa, mas vai ter valsa, sim. Era uma brincadeira. Disse que a gente iria substituir a valsa por Abracadabra, mas era brincadeira”, afirmou a atriz.

A brincadeira se deu após Lancellotti imitar Lady Gaga no quadro Batalha do Lip Sync, dublando a música Abracadabra. A performance rendeu à atriz o cinturão de campeã da semana. Ela competiu com o ator Luís Lobianco, que fez uma apresentação como Gal Costa.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel Davi posam de óculos escuros durante viagem

Giovanna Lancellotti e Gabriel Davi fazem caras e bocas na praia

Gabriel David revela planos do casamento com Giovanna Lancellotti

Gabriel David e Giovanna Lancellotti ficaram noivos em março e já planejam o casamento

Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel David ficaram noivos em março do ano passado, durante uma viagem à Tailândia. O casal está junto desde 2021.

Para oficializar a união, eles resolveram realizar duas celebrações: uma no Rio de Janeiro, no próximo sábado (21/6), e outra no dia 28, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.