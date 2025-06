Lancha pega fogo durante navegação e passageiros são resgatados por ribeirinhos

Um incêndio em uma lancha de médio porte mobilizou equipes de resgate e causou momentos de pânico na tarde desta segunda-feira (9), nas proximidades da Vila Amazônia, zona rural de Parintins, no Amazonas. A embarcação transportava diversos passageiros quando as chamas começaram de forma repentina.

A situação foi registrada por pessoas que estavam no local e circula nas redes sociais por meio de vídeos que mostram a fumaça densa e gritos de desespero dos ocupantes. O fogo se alastrou rapidamente, atingindo parte significativa da estrutura da lancha.

Apesar da gravidade do incidente, não houve vítimas fatais ou feridos graves. Os ocupantes conseguiram ser resgatados com agilidade por ribeirinhos e embarcações que navegavam próximas ao local. Todos foram levados em segurança até a margem, onde receberam os primeiros atendimentos.

A origem do incêndio ainda está sendo apurada, mas as suspeitas iniciais apontam para uma possível falha no motor ou vazamento de combustível. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Parintins acompanham o caso e permanecem no local.

A Marinha do Brasil foi notificada e irá conduzir uma investigação técnica para avaliar as condições da embarcação e esclarecer as causas do ocorrido.