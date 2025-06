Lar dos Vicentinos promove tradicional arraial neste sábado em Cruzeiro do Sul

O tradicional arraial do Lar dos Vicentinos de Cruzeiro do Sul será realizado neste sábado, 7 de junho, com uma programação recheada de atrações típicas e clima de solidariedade. A festa acontece das 18h às 23h, com entrada franca, e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção da instituição, que presta assistência a idosos no município.

Entre as atrações, estão a apresentação da quadrilha dos funcionários do Lar Vicentino e dos alunos do Instituto Santa Terezinha, além do show ao vivo da cantora Vanete Lima, que promete animar o público com muito forró e música regional. A programação também inclui rifa beneficente, leilão de produtos doados por apoiadores e uma variedade de brincadeiras tradicionais, como pescaria e pula-pula para as crianças.

De acordo com a assistente social do Lar, Álife Cristina, a realização do evento só foi possível graças ao apoio da população e de empresários locais. “Conseguimos muitas doações de prêmios para a rifa e contribuições em dinheiro que vão ajudar nas despesas da festa. Estamos muito gratos pela colaboração de todos”, destacou.

As barraquinhas vão oferecer uma diversidade de comidas típicas da época, como galinha picante, carne de sol, cachorro-quente, churrasco, salgadinhos, doces, bolos, charuto e picolé. A organização conta também com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que realizará a interdição das ruas nas proximidades do Lar na manhã de sábado para a montagem da estrutura do evento.

O arraial do Lar dos Vicentinos já é uma tradição no calendário junino da cidade e, além de ser um momento de confraternização comunitária, representa uma importante fonte de apoio à instituição.