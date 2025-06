Lateral do Galvez que foi chamado de urubu se pronuncia após racismo: ‘Orgulho de ser preto’

O lateral-direito Erick Rodrigues, do Galvez, se pronunciou publicamente nesta quarta-feira (18) sobre o caso de racismo que sofreu durante a partida contra o Santa Cruz-AC, realizada na terça-feira (17), válida pela oitava rodada do Campeonato Acreano Sub-20. O depoimento foi divulgado por meio do perfil oficial do clube nas redes sociais.

O atleta relatou ter sido alvo de ofensas racistas no segundo tempo do jogo, enquanto recebia atendimento médico em campo. De acordo com a súmula assinada pelo árbitro Josué França, o volante Luiggi, do Santa Cruz-AC, chamou Erick de “urubu”, em referência pejorativa à cor da pele do jogador.

“Fiquei ofendido no momento, mas tenho muito orgulho de ser negro, de ser preto mesmo. O meu cheiro é de uma pessoa que trabalha todo dia pra conquistar meu sonho, que é meu sonho desde criança, desde moleque, e a minha pele carrega história e ninguém vai apagar isso”, declarou Erick.

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, afirmou que o clube levará o caso à delegacia para que as medidas legais sejam adotadas contra o autor da ofensa. “Racismo é crime e deve ser combatido em todos os âmbitos. Aguardo também posicionamento da Federação de Futebol do Acre e do Tribunal de Justiça Desportiva. Não podemos alimentar qualquer tipo de discriminação, seja de raça, de gênero, de cor ou opção sexual”, destacou o dirigente.

O clube cobra providências das autoridades esportivas e civis para que atitudes como essa não sejam toleradas no futebol acreano.