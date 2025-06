Lázaro Ramos celebra o poder da comunicação no Festival Fronteiras

No último sábado (31/5), Lázaro Ramos participou da programação do Festival Fronteiras, um encontro de pensadores realizado em Porto Alegre. Em conversa com a repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, o ator e escritor celebrou a importância de espaços dedicados à escuta e à reflexão, além de exaltar o papel transformador da comunicação.

Após um painel descontraído, mas repleto de discussões profundas ao lado de Marcelo Tas, com quem discutiu temas como narrativa, mídia e representatividade, Lázaro revelou que ainda teria uma conversa com Maria Ribeiro, para abordar teatro, cinema e tudo mais que surgisse nesse encontro aberto ao improviso e principalmente à escuta.

Lázaro Ramos no Festival Fronteiras Foto/Portal LeoDias Lázaro Ramos no Festival Fronteiras Foto/Instagram Lázaro Ramos será um dos protagonistas de "Coração Acelerado" Reprodução/Instagram Ator Lázaro Ramos no lançamento do livro "Na Nossa Pele", no Rio de Janeiro Portal LeoDias Ator Lázaro Ramos no lançamento do livro "Na Nossa Pele", no Rio de Janeiro Portal LeoDias Lázaro Ramos está com 46 anos Reprodução: Instagram/Lázaro Ramos

Além disso, Lázaro participaria de um encontro com autores, não apenas para fotos e autógrafos, mas, acima de tudo, para trocar ideias e fortalecer vínculos por meio da conversa. Segundo ele, esse é o tipo de trabalho que mais gosta de fazer, mais do que novelas ou filmes, o que realmente o move é “encontrar gente e conversar”.

Muito além da divulgação que realiza nas redes sociais, Ramos celebra a oportunidade de encontrar admiradores, leitores e pessoas dispostas ao diálogo: “Oportunidades de encontrar pessoalmente são raras. Eu sempre fico muito feliz, assim, nessa oportunidade de olhar nos olhos, de não ficar só naquela coisa um pouco distante da rede social.”

Reconhecido como um dos grandes pensadores do país, Lázaro também levou seus livros ao centro dos debates. Em especial, destacou a continuação de sua biografia, “Na Nossa Pele”, e também os lançamentos de seus livros infantis. Ele compartilhou ainda um desafio pessoal: o de reinventar a forma de se comunicar com os filhos, ao lado de Taís Araújo.

Com a chegada da pré-adolescência de João Vicente e Maria Antônia, Lázaro tem buscado novas maneiras de dialogar e, sobretudo, de escutar os herdeiros: “Às vezes a gente fica sem resposta. As questões são outras. Mas eles são pessoas tão legais que, às vezes, eu só paro, fico em silêncio, escuto e discuto com eles como é que a gente vai caminhar.”