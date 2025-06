Leilão de Neymar: camisa do Brasil autografada por Pelé é arrematada por R$ 500 mil

Uma camisa do Brasil autografada por Pelé foi arrematada por R$ 500 mil no 5º Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. O evento acontece na Arena Pacaembu, em São Paulo, nesta terça-feira (10/6). Outros lotes contam com experiências envolvendo Ronaldo Fenômeno, Vini Jr e até viagens para a China.

A apresentação do uniforme brasileiro, que foi o primeiro item a ser leiloado ficou a cargo de Ana Maria Braga. Além do autógrafo do Rei do Futebol, o acessório também conta com a assinatura do anfitrião da festa. O lote ainda ainda contou com a chuteira usada pelo atacante em seu retorno ao Santos, em fevereiro, após 12 anos no futebol estrangeiro.

A apresentadora Ana Maria Braga foi quem falou sobre o item assinado por Pelé. Neymar Jr no Leilão. O evento acontece nesta terça-feira (10/6), em São Paulo. Bruna e a filha, Mavie. Neymar Pai conversou com a reportagem do Portal LeoDias sobre a renovação do craque com o Santos

Neymar chegou ao local por volta das 21h30, acompanhado de sua esposa, Bruna Biancardi, e da filha do casal, Mavie, que usou um look avaliado em mais de R$ 8 mil. Durante o dia, o jogador encontrou os companheiros da Seleção Brasileira antes da partida contra o Paraguai, que terminou com vitória do Brasil por 1 a 0 e a classificação para a Copa do Mundo.

O leilão beneficente contou com a presença de outros atletas, cantores e outros famosos. Ana Castela, Rodrigo Faro, Roberto Justus e Celso Portiolli foram alguns dos presentes. Todos os valores arrecadados no evento serão revertidos em prol das atividades do Instituto Neymar JR, localizado em Praia Grande (SP).

Os lotes anunciados são: