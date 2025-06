Leilão de petróleo: área entre Rondônia e Mato Grosso chama atenção

Nesta semana, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou o leilão de 172 áreas para exploração de petróleo no Brasil, incluindo blocos na Bacia do Parecis, que se estende entre Rondônia e Mato Grosso.

A bacia é considerada a única bacia terrestre brasileira em oferta e possui mais de 60 mil km², com estudos de exploração datando desde 1988. No entanto, apenas o setor SPRC-L, localizado no Mato Grosso, foi arrematado durante o leilão. A parte correspondente a Rondônia (setor SPRC-O) não foi arrematada nesta rodada.

O consórcio vencedor para o setor de Mato Grosso foi a Dillanz, empresa gaúcha com atuação multinacional em países como Brasil, Portugal, EUA e Inglaterra. A companhia se comprometeu com um investimento inicial de R$ 12 milhões para a fase exploratória.

🌱 Questões ambientais também foram destaque

Entre as regiões arrematadas no leilão, a Bacia da Foz do Amazonas chamou atenção por ser considerada o “novo pré-sal” do país. Apesar do potencial de grandes reservas, especialistas e comunidades alertam para riscos ambientais graves, já que a área abriga biodiversidade marinha rica e cerca de 13 mil indígenas.

A Petrobras atualmente busca licenciamento junto ao Ibama para explorar o bloco FZA-M-59, na costa do Amapá, como parte da mesma bacia.

📎 Leia a matéria original no G1 Rondônia