Lembra do Perereca, de Malhação? Saiba por onde anda Márcio Kieling

Márcio Kieling estreou na televisão em Malhação, da Globo, aos 21 anos de idade, e marcou o público ao interpretar o Perereca. O personagem foi um dos principais das temporadas 1999 e 2000 da novela adolescente. Entretanto, atualmente, ele tem se dedicado a outra atividade profissional.

O rapaz é trader e costuma compartilhar o trabalho nas redes sociais e costuma dar dicas aos seguidores. Ele decidiu migrar para o mercado financeiro durante a pandemia, há cinco anos, após ter perdido dinheiro e sofrer golpes. Na ocasião, ele viu as oportunidades de atuar em novas produções diminuírem por conta do isolamento social.

Além de Malhação, o ator esteve em outras produções da Globo e da Record. A última novela de Kieling foi Pega Pega, em 2017, mas, dois anos depois, esteve em Chuteira Preta, do Prime Box Brasil. Ele é pai de Lucas, de 6 anos, fruto do relacionamento com Jac Fernandez.

Kieling seguiu carreira artística, participando de novelas da Record

O jovem Zezé foi incorporado por Marcio Kieling

Reprodução/Instagram