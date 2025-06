Lenda do samba, Bira do Fundo de Quintal é internado no Rio de Janeiro

Ubirajara Félix do Nascimento, mais conhecido como Bira, um dos fundadores do Fundo de Quintal, está internado no Hospital Unimed Barra, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada na manhã desta segunda-feira (9/6), em suas redes sociais.

O motivo da hospitalização do sambista de 88 anos ainda não foi confirmado, mas o portal LeoDias apurou que seu quadro é muito delicado, porém estável. O artista é presidente do Cacique de Ramos, um tradicional bloco carioca, e, neste momento, sua família e amigos estão pedindo orações.

Bira luta contra a Doença de Alzheimer e é um dos nomes mais importantes do samba brasileiro. Atualmente, mora com Christian Kelly, sua filha, e Márcio Nascimento, seu genro. O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos emitiu uma nota para falar sobre o caso.

“Aos 88 anos, Bira enfrenta um quadro clínico delicado, com comorbidades associadas e histórico de tratamento oncológico prolongado, além do diagnóstico de Alzheimer. A situação atual requer atenção contínua e monitoramento por parte da equipe médica”, informou.

“A família acompanha de perto todos os desdobramentos, e agradece, com emoção, as inúmeras manifestações de carinho, fé e respeito que têm chegado de diversas partes do Brasil”, acrescenta a nota.