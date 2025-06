Leonardo retorna pela 1ª vez à cidade onde recebeu notícia da morte de Leandro, há 26 anos

A poucos dias da morte de Leandro completar 27 anos, o cantor Leonardo voltou pela primeira vez à cidade onde recebeu a notícia do falecimento do irmão, em Cipó, Bahia.

Em entrevista à página Canal Cipó, no Instagram, ele disse: “Jamais eu me esqueci de uma noite triste igual àquela. Não falando do show, falando da minha noite, né, da minha perda. Muito grande”.

Leonardo continuou: “O tempo passa, a vida segue, a gente guarda na memória sempre, mas com um carinho muito especial pelo povo que me tratou, me cuidou aqui no dia. O prefeito foi uma coisa maravilhosa, o povo… Foi sentido de mais”.

Leandro faleceu em 23 de junho de 1998 em decorrência de um câncer maligno que costuma se manifestar em crianças. Os raros casos em adultos apresentam menos chance de cura.

Em uma entrevista para Pedro Bial, o sertanejo relembrou o momento que os médicos do irmão deram um prognóstico de apenas mais 60 dias de vida para ele: “Ele viveu 62 [dias]”.