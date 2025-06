Lexa celebra nova fase como madrinha da Dragões da Real: “estou animada”

Lexa marcou presença, no último domingo (8/6), no evento de coroação da rainha de bateria da Dragões da Real, em São Paulo. Em conversa exclusiva com o portal LeoDias, a cantora falou sobre a emoção de estrear no carnaval paulista e a expectativa para o novo desafio.

A artista, que já brilhou como rainha de bateria no Rio de Janeiro, agora assume o posto de madrinha da bateria da escola paulistana. Ela destacou as diferenças entre os carnavais das duas capitais e exaltou a parceria com as outras musas da Dragões.

“Lá no Rio temos o costume de vir só a rainha, mas aqui eu sou a madrinha, tem a rainha que é a Karine e tem a princesa também que é maravilhosa e elas são muito fofas, muito queridas… Eu acho que vai ser uma delícia dividir isso também, vou aprender também. Vai ser irado, nós três estamos no clube da luluzinha, clube da caverna. Está tudo lindo”, disse.

Em tom entusiasmado, Lexa revelou que nunca desfilou no carnaval de São Paulo e comparou a experiência a uma descoberta encantadora. “Eu nunca desfilei em São Paulo e está sendo tipo uma criança num parque de diversão que ela nunca brincou, é isso. Eu estou animada, faz tempo que eu não sentia isso.”

Apesar dos convites para desfilar em outras escolas, tanto no Rio quanto em São Paulo, a cantora afirmou estar totalmente focada em sua nova casa carnavalesca. “Eu recebi convite para desfilar no Rio há 4 dias, mas eu não posso falar, eu também recebi convite para desfilar em outra escola aqui em São Paulo também, mas a minha energia está na Dragões agora”, garantiu.

Com a coroação oficializada e os preparativos para o desfile de 2026 já em andamento, Lexa se mostra empolgada com a oportunidade de viver uma nova experiência no samba — agora no coração do carnaval paulistano.