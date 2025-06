Lexa chora ao falar sobre luto após perda de filha: “Queria apagar as coisas”

A cantora Lexa se emocionou ao relembrar a perda da filha recém-nascida durante sua participação no podcast “MaterniDelas”, divulgado nesta sexta-feira (6/5). Em meio às lágrimas, a artista falou sobre o luto e os desafios enfrentados após o nascimento e a morte da pequena Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna.

“A Sofia nasceu bem, muito fofinha, a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que tinha uma equipe [médica], e eu não ouvi choro, não ouvi nada. É muito difícil. Seu filho nascer e não ter choro é muito triste”, afirmou.

A artista revelou que no primeiro dia após o nascimento, Sofia reagiu bem, mas que passou a enfrentar o mesmo problema da mãe: “No primeiro dia, ela estava muito bem. Só que, infelizmente, depois de um tempo ela começou a ter problema no fígado… Ela começou a ter o problemas que eu estava tendo. Era uma ligação muito grande mesmo [entre nós duas]”.

“A [médica] falou: ‘eu preciso que você não se culpe. Nós tentamos de tudo’. E eu vendo a minha filha dentro daquela incubadora, lutando pela vida, formadinha, perfeitinha, e eu lutando do outro lado, com os peitos cheios de leite. Foi difícil demais”, contou.

Lexa ainda deu detalhes de como lidou com o luto após o falecimento da bebê: “Quando tudo aconteceu, eu queria apagar as coisas. Eu não queria me ver grávida, eu não queria ver ninguém grávida, eu não queria ouvir que Deus sabe de todas as coisas, eu não queria ouvir nada disso. Eu fiquei muito na minha. Não queria ver amigos e queria viver o meu luto”.

Sofia veio ao mundo no dia 2 de fevereiro, após um parto prematuro aos 6 meses de gestação, e acabou falecendo três dias após o nascimento. A pequena é fruto do relacionamento da cantora com o ator Ricardo Vianna.