Lexa comenta saída da Unidos da Tijuca: “Decidiram ter uma nova rainha”

Lexa foi coroada como madrinha de bateria da Dragões da Real, em São Paulo, no último sábado (7/6) e fará sua estreia no Carnaval paulista no próximo ano. Após assumir o posto na nova escola, a cantora compartilhou um relato no story do Instagram falando sobre sua saída da Unidos da Tijuca, neste ano. Segundo a artista, a agremiação carioca optou pela troca de rainha.

“A Tijuca decidiu ter uma nova rainha, então esse último carnaval que eu não desfilei foi a minha despedida. Os ensaios de rua foram a minha despedida e eu sou muito grata a toda comunidade do Borel, eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito. Quero que vocês saibam disso”, explicou Lexa.

A cantora garantiu que aceitou o convite da escola de São Paulo depois do anúncio da Unidos da Tijuca: “Depois que a Tijuca anunciou a minha saída, recebi convite de várias escolas do Rio, escolas de São Paulo também, mas aceitei logo de cara o convite do Dragões porque já tinha sentimento, entendeu?”, esclareceu.

Lexa ainda contou que já tinha sido cotada pela Dragões anteriormente, mas não aceitou a pedido da escola carioca: “Eu recebi o convite da Dragões há anos e até a Tijuca sabia disso, que eu tinha recebido o convite de São Paulo, mas eles falaram: tem que ser exclusiva daqui’. E aí, por conta disso, eu fiquei exclusiva só na Tijuca. Mas agora eu posso viver esse meu feito de anos atrás, porque várias rainhas fazem essa jornada dupla de Rio e São Paulo maravilhosamente bem. Agora eu posso ser 100% Dragões!”, concluiu.

No último sábado, a artista foi coroada madrinha de bateria da Dragões da Real, na Fábrica do Samba, e usou dois looks com muito brilho e luxo para comemorar sua estreia no Sambódromo do Anhembi, em 2026.