Lexa é oficialmente apresentada como Madrinha de Bateria da Dragões da Real

Conforme adiantado pela reportagem do portal LeoDias, a cantora Lexa foi oficialmente apresentada como Madrinha de Bateria da escola de samba Dragões da Real, neste sábado (7/6), na Fábrica do Samba, em São Paulo. O evento marca o retorno da artista para o Carnaval após precisar se ausentar do cargo na Unidos da Tijuca por questões de saúde.

“Pronta pra conhecer a fábrica do samba e ser coroada Madrinha de Bateria da Dragões. Vamos conhecer, hoje, o nosso enredo 2026. Ansiosa para abraçar e conhecer todos! Tô feliz! Esse primeiro look tá mara”, escreveu a artista em uma publicação no Instagram.

A agremiação irá desfilar pelo Grupo Especial no Carnaval de 2026, e será a terceira a entrar na avenida no dia 13 de fevereiro.

No carnaval deste ano a cantora foi desligada da escola de samba carioca após não desfilar como Rainha de Bateria. Na ocasião, Lexa estava enfrentando uma condição de risco durante a gestação da primeira filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento.