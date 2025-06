Lexa volta ao Carnaval e será anunciada como rainha de bateria da Dragões da Real, em SP

Avançaram as negociações entre Lexa e a Dragões da Real para que a cantora assuma a frente da bateria da escola. O anúncio, apurou a reportagem do portal LeoDias, será na próxima quarta-feira (04/06), marcando assim o retorno da cantora ao Carnaval após ficar de fora em 2025, quando por questões de saúde precisou deixar a Unidos da Tijuca.

Em 2026, a Dragões da Real vai levar para a avenida o enredo “Escola de Gente Feliz” e será a 3ª escola a entrar na avenida no dia 13 de fevereiro.

Em entrevista ao SRzd, o diretor geral de harmonia, Rogério Félix disse: “Tenho certeza que vem outra ruptura, algo diferente e que a gente nunca fez, em busca de trazer uma nova Dragões, com um novo visual, para encantar todas as pessoas que gostam da Dragões e gostam do Carnaval”, afirmou ele.