Líder das denúncias contra a Cacau Show foi condenada por fraude de quase meio milhão na Caixa Federal

Sob o pseudônimo de Helena do Prado e através do perfil “A Doce Amargura”, a ex-servidora pública Náira Celi Alvim liderou um movimento que desencadeou várias denúncias contra a Cacau Show. Documentos revelados pelo portal LeoDias, no entanto, revelam que a própria denunciante tem um passado de fraudes e condenações na Justiça, após desviar mais de R$ 470 mil da Caixa Econômica Federal em 2016.

Em junho de 2024, Náira foi condenada a dois anos e seis meses de reclusão pela Justiça Federal de São Paulo pelo crime de peculato – quando o servidor público age em desfavor do Estado.

Essa condenação foi em sede de sentença. Náira apresentou recurso de apelação, ainda pendente de julgamento.

Além disso, ela será obrigada a devolver o valor corrigido desviado da empresa pública, cerca de R$ 750 mil.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal ao qual oportal LeoDiasteve acesso, em 2016 Náira atuava como tesoureira na agência da Caixa em Vargem Grande do Sul, interior paulista, e era a única responsável pelo abastecimento das notas do caixa eletrônico.

Entre fevereiro e maio daquele ano, a ex-funcionária teria desviado em pelo menos seis datas diferentes as notas recebidas pela agência. Coincidentemente, os desvios não ocorreram durante o período em que a servidora estava de férias, fato que deu força à denúncia do MPF.

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Federal (PF), Naira várias vezes já foi ao trabalho “com uma ou duas bolsas grandes”, sem motivo aparente. E ao analisar as câmeras do circuito interno da agência, ficou claro aos investigadores que ela as escondia em pontos cegos para depois fazer o transporte das cédulas.

Com o dinheiro a servidora viajou duas vezes ao exterior acompanhada do marido e da filha. Em uma das ocasiões, ela pagou a vista e em espécie no valor de mais de R$ 3 mil para a companhia Qatar Airlines – incompatível com o padrão de vida da investigada.

Denúncias contra a Cacau Show

Na última semana, várias denúncias de ex-funcionários e ex-franqueados da Cacau Show ganharam forças através do perfil de Naira nas redes sociais, que soma mais de 30 mil seguidores e várias publicações em importantes veículos de comunicação.

Sob o pseudônimo de Helena do Prado, a ex-franqueada – que acumula mais de R$ 300 mil em dívidas com a empresa – também escreveu dois livros, intitulados “A Doce Amargura”, que reúnem denúncias trabalhistas e acusações de práticas análogas a uma seita contra o CEO Alexandre Costa.

Fontes do mercado ouvidas pela reportagem revelaram o mal-estar no ramo empresarial, após tantas denúncias ganharem visibilidade na voz de uma condenada da Justiça por desvios de milhares de uma empresa pública. “Como pode uma condenada por fraude liderar um debate sobre ética no mercado profissional?”.

Em nota, a Cacau Show afirma que as alegações veiculadas nas redes sociais são “inverídicas e injustas” e ressaltou o compromisso profissional da marca com práticas éticas e bom relacionamento com os mais de 5 mil franqueados.