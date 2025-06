Líder do PT: MP que “recalibra” alíquota do IOF sai até esta 5ª

O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que o governo deve enviar ao Congresso Nacional medida provisória (MP) com medidas fiscais entre esta quarta (11/6) e quinta-feira (12/6). A proposta permitirá a recalibragem do decreto que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Eu defendo que venha hoje, acho que vai sair hoje, no máximo amanhã. É claro que é natural que o presidente [Lula] queira apresentar o texto final ao presidente da Câmara e o presidente do Senado. A gente tem tempo”, disse Lindbergh a jornalistas nesta quarta.

Leia também

A declaração ocorreu após audiência do ministro Fernando Haddad em reunião conjunta da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), na Câmara dos Deputados. A sessão foi finalizada após confusão gerada por deputados de oposição.

Como adiantado pelo ministro no último domingo (8/6), a Fazenda apostará em três linhas de medidas para revisar o decreto do IOF e, em contrapartida, garantir o equilíbrio da meta fiscal. Ficou decidido seguir as seguintes ações:

Cobrar alíquota de 5% sobre os títulos isentos de Imposto de Renda, como LCI, LCA, CRI e CRA;

Reduzir em 10% os benefícios tributários;

Aumentar a taxação das bets dos atuais 12% para 18%; e

Acabar com a taxa de 9% da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) das empresas. Atualmente, a CSLL tem alíquotas de 9%, 15% e 20%.

Dias depois, o ministro informou duas novas medidas: