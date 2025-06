Líder do PT pede que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica após saída de Zambelli do Brasil

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passe a usar tornozeleira eletrônica. A solicitação foi feita logo após a deputada Carla Zambelli (PL-SP), condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), anunciar que deixou o Brasil e vai morar na Itália.

No documento, Lindbergh afirma que a tornozeleira eletrônica é uma forma legal e eficaz de garantir que uma pessoa investigada continue no país. Ele destaca que isso não desrespeita os direitos de Bolsonaro, mas serve como uma medida de segurança diante dos acontecimentos recentes.

O deputado cita dois pontos principais para justificar o pedido: a ligação que Bolsonaro fez ao senador Hamilton Mourão antes de ele prestar depoimento no STF, e a saída de aliados próximos do ex-presidente para o exterior. Além de Zambelli, Lindbergh lembra que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, também foi morar fora do país, nos Estados Unidos, após investigações e risco de ter o passaporte retido.

Segundo o parlamentar, os dois têm ligação direta com Jair Bolsonaro, e o próprio ex-presidente chegou a dizer que ajudou Eduardo a se manter nos EUA com doações feitas por apoiadores via Pix.

“Essas saídas do país mostram que há risco real de fuga de pessoas próximas a Bolsonaro. Por isso, é preciso tomar medidas mais fortes para evitar que ele também deixe o Brasil”, explica Lindbergh no pedido enviado à PGR.

Outro deputado do PT, Rogério Correia (MG), também protocolou um pedido semelhante nesta semana. Em março, os dois já tinham feito uma solicitação conjunta pedindo medidas cautelares contra o ex-presidente, mas não houve resposta até agora.

Com os novos acontecimentos, os parlamentares pedem uma ação rápida da Justiça para garantir que Bolsonaro continue no Brasil enquanto responde às investigações.