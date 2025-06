Líder Supremo do Irã rompe silêncio após ataque dos EUA e ameaça Israel

O líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, fez sua primeira manifestação pública neste domingo (22/6) após os recentes ataques dos Estados Unidos contra o país. Em uma publicação na rede X, antigo Twitter, ele prometeu retaliação contra Israel.

A postagem veio acompanhada da imagem de um crânio com a estrela de Davi diante de prédios em chamas. “A punição continua. O inimigo sionista cometeu um erro grave e está sendo punido neste momento”, escreveu.

No mesmo dia, o Parlamento do Irã aprovou uma proposta para fechar o Estreito de Ormuz, rota que liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico. A medida ainda depende do aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do próprio Khamenei.

Além disso, Teerã descartou novas negociações sobre seu programa nuclear, acusando propostas diplomáticas de serem somente uma “manobra para enganar a comunidade internacional”.

Publicação enigmática de Donald Trump

Após os bombardeios realizados na madrugada de domingo contra instalações nucleares do Irã, o presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que uma possível mudança de regime no país persa segue em seus planos. Horas antes, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que os ataques “devastaram” o programa nuclear iraniano e apelou para que as autoridades locais “busquem a paz”.

Em publicação nas redes sociais, Trump escreveu: “Não é politicamente correto falar em mudança de regime, mas se o atual governo não consegue TORNAR O IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!!”, trocadilho com seu lema de campanha, “Tornem os EUA Grandes Novamente” (MAGA, em inglês) ao contexto iraniano: MIGA seria a sigla para “Tornem o Irã Grande Novamente”, em inglês.