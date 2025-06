Liguem seus motores! Conheça Poseidon Drag, uma das participantes de Drag Race Brasil

A segunda temporada de Drag Race Brasil estreia dia 10 de julho, e as participantes foram anunciadas nesta última terça-feira (3/6). O portal LeoDias conversou com Poseidon Drag, uma das queens que irá mostrar seus talentos no reality, e descobriu como foi a experiência.

Ela conta como se sentiu por ser escolhida: “Foi a realização de um sonho! Entrar pela primeira vez no estúdio e ver tudo aquilo ali pronto me passou um filme na cabeça. Lembrei da primeira vez que coloquei uma peruca e disse: “Agora esse vai ser meu futuro”. E não é que foi mesmo?”.

Poseidon Drag. Divulgação José Filho, a Poseidon Drag, costurou os looks "brasileiros" de Lady Gaga. Reprodução: Instagram@poseidondrag José Filho, a Poseidon Drag, costurou os looks "brasileiros" de Lady Gaga. Reprodução: Instagram@poseidondrag Drag Race Brasil. Divulgação

Poseidon fala sobre os desafios que teve dentro do reality, que é famoso por fazer as queens mostrarem seu talento em diversos campos: “O mais desafiador pra mim foi eu mesma. Foi desafiar não só minha mente, mas o meu corpo também! O Drag Race não é um reality fácil, demanda muita coisa e o que vocês vão assistir não é um terço do que a gente passa!”.

Muita gente se conhece no meio drag, e a artista não é diferente: “Eu já conhecia a Melina, que trabalhava comigo na Pink Flamingo. Conhecia a Chanel, Paolla, DesiRée e a Mellody, só pelo Instagram. A Ruby eu conheço de Recife, lembro até a primeira vez que a vi subir num palco. Ela estava fazendo cover da Cher, estava belíssima, com uma peruca toda de jornal, amei!”.

Poseidon diz que continua conversando com suas irmãs de elenco: “Sou super próxima delas. A gente conversa e se liga toda semana no nosso grupo. Amo todas!”.

Sobre o que esperar da temporada, Poseidon mantém mistério: “Essa temporada ela vem com tudo! A gente entregou muito entretenimento e, claro, muita beleza, meu amor!”.