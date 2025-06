Lindbergh depõe à PF sobre Eduardo Bolsonaro: “É um golpe continuado”

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), prestou depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira (2/6) no inquérito que apura a conduta de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fora do país. Segundo o petista, o deputado licenciado participa de um “golpe continuado” contra o Estado Democrático de Direito.

Para Lindbergh, as ações de Eduardo nos Estados Unidos fazem parte de uma ofensiva iniciada antes dos ataques de 8 de janeiro de 2023, com tentativas de descredibilizar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.

O parlamentar afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro promove uma “depredação simbólica” do Supremo Tribunal Federal (STF) ao buscar sanções internacionais contra autoridades brasileiras.

“A conduta de Eduardo Bolsonaro ainda é a mesma dos golpistas. Qual a diferença entre o que ele faz e o que fizeram os que depredaram o Supremo? É uma articulação internacional para sancionar ministros do STF, o procurador-geral da República e delegados da Polícia Federal”, declarou.

Lindbergh foi o autor da queixa-crime que originou o inquérito. No depoimento, ele buscou demonstrar a ligação entre a tentativa de golpe, já investigada pelo STF, e a atual atuação de Eduardo no exterior. Segundo ele, o deputado licenciado tenta atrapalhar as investigações e manter ativa uma organização criminosa fora do país.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Deputado federal Lindbergh Farias chega à PF para depor em inquérito contra Eduardo Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 4

“Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro”, diz Lindbergh

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 4

Ele também disse que vai fazer um pedido de bloqueio de bens do Jair Bolsonaro, pois, segundo o parlamentar, o pai ajuda a sustentar o filho nos EUA

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 4

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Pedido de quebra de sigilo

O parlamentar também alertou para o risco de uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Como medida cautelar, sua equipe jurídica pediu o bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro, além da quebra de sigilos bancário e fiscal dele e de outros investigados, para apurar o envio de recursos ao exterior por meio de arrecadações via PIX.

Durante o depoimento, Lindbergh ainda solicitou que o empresário e influenciador de direita Paulo Figueiredo seja incluído nas investigações, por suposta participação nas ações denunciadas.

Leia também

Investigação e posição da PGR

A Procuradoria-Geral da República sustenta que Eduardo Bolsonaro, desde 2023, vem atuando publicamente para tentar convencer o governo dos Estados Unidos a impor sanções contra membros do Judiciário brasileiro.

Com base em entrevistas e postagens em redes sociais, a PGR apontou indícios de tentativa de intimidação da Justiça e pediu ao Supremo a abertura do inquérito, conduzido pela Polícia Federal. As condutas investigadas podem configurar crimes como coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e anunciou licença do mandato em março. Ao comunicar a decisão, fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator no STF dos processos envolvendo seu pai, incluindo o que o tornou réu por tentativa de golpe de Estado.