Lindbergh diz que pedirá o bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro

Antes de prestar depoimento à Polícia Federal (PF), na tarde desta segunda-feira (2/6), o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que vai solicitar o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os esclarecimentos do parlamentar são dados em virtude do inquérito que investiga se o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agiu dos Estados Unidos para ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) e atentar contra a soberania nacional. Ele chegou à sede da corporação, em Brasília, às 14h55.

Deputado federal Lindbergh Farias chega à PF para depor em inquérito contra Eduardo Bolsonaro

"Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro", diz Lindbergh

Ele também disse que vai fazer um pedido de bloqueio de bens do Jair Bolsonaro, pois, segundo o parlamentar, o pai ajuda a sustentar o filho nos EUA

Segundo Lindbergh, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, está claro que o pai ajuda a sustentar o filho nos EUA. A principal forma do financiamento seria por meio de pagamentos via PIX: “A gente acha que isso que está alimentando essa campanha cotidiana de ataques à instituição [STF]”, explicou.

O pedido para o bloqueio de bens deve ser feito à Procuradoria-Geral da República (PGR). “Agora, tem uma preocupação muito grande, porque, para nós, é uma organização criminosa que está ali atuando para impedir, para tumultuar um julgamento que está em curso”, apontou Farias.

“Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro. Tem um roteiro, as conversas com cada parlamentar, com cada autoridade, pedindo sanções ao governo brasileiro. E a gente está entregando tudo isso”, adiantou.