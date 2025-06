Lista: veja os carros e picapes usados mais vendidos no Brasil

Em segundo lugar vem Chevrolet Onix, que em breve será atualizado com novo acabamento já em testes com modelos camuflados. O hatch da GM, registradou 36.624 vendas do modelo no mesmo período e desbancou a Fiat, que costuma figurar com modelos como Palio ou Uno no pódio.

Veja abaixo os modelos de carros usados mais vendidos em maio.

Volkswagen Gol: 67.891 unidades; Chevrolet Onix: 36.624 unidades; Hyundai HB20: 36.281 unidades. Fiat Uno: 35.764 unidades; Fiat Palio: 35.186 unidades; Toyota Corolla: 26.085 unidades; Ford Ka: 25.301 unidades; Ford Fiesta: 23.300 unidades; Chevrolet Celta: 22.658 unidades; Volkswagen Fox: 21.005 unidades.

Já para veículos comerciais leves, como picapes e furgões, essa é a lista de usados mais vendidos em maio.