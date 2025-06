Live-action de Como Treinar o Seu Dragão é acerto em tempos de crise

Inspirado na animação de 2010, Como Treinar o Seu Dragão chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de junho e promete surpreender fãs e um novo público, que verá a história pela primeira vez. Bem parecido com a animação, o novo live-action consegue acertar em cheio ao trazer mais profundidade para a trama e supera — em vários aspectos — o material original.

O longa surpreende nos primeiros minutos com efeitos visuais impecáveis, que logo de cara conseguem colocar o público dentro da história. Como Treinar o Seu Dragão rapidamente convence da existência de Berk, ilha viking de caçadores de dragões, e também logo garante empatia pelo personagem principal.

Soluço (Mason Thames) é filho do chefe da ilha, Stoico (Gerard Butler), e tenta ao máximo se encaixar. Desengonçado, ele sente que decepciona o pai e é desmerecido por toda a ilha, que acredita que ele não conseguiria matar um dragão.

Ele então cria objetos que possam ajudá-lo a compensar a força física com habilidade, a fim de capturar o misterioso dragão Fúria da Noite, que nunca foi visto por ninguém.

Após criar uma armadilha, Soluço fica frente a frente com o dragão e percebe que ele não é tão perigoso quanto ele achava. Após nomear o dragão de Banguela, os dois formam uma improvável amizade e vão precisar lutar para mudar o mundo em que vivem.

Soluço (Mason Thames) no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Nick Frost como Bocão no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Stoico (Gerard Butler) no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Soluço (Mason Thames) e Astrid (Nico Parker) no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Soluço (Mason Thames) e Astrid (Nico Parker) no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Stoico (Gerard Butler) no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Grupo "jovem" no live-action de Como Treinar o Seu Dragão

Mudanças foram positivas

A trama do live-action é muito similar à da animação, mas foge do tradicional “copia e cola”. O filme consegue dar ainda mais profundidade aos personagens. Um dos grandes exemplos é a relação entre Soluço e Stoico.

As diferenças entre os dois são ainda mais visíveis agora e ficam ainda mais claras ao decorrer do longa. Mason Thames e Gerard Butler também criaram as próprias versões dos personagens, colocando outras características neles e se afastando um pouco do material original. A decisão não é ruim, pelo contrário, dá ainda mais originalidade ao longa e ajuda-o a se colocar como uma nova produção.

Stoico (Gerard Butler) e Soluço (Mason Thames) no live-action Como Treinar o Seu Dragão

É preciso destacar também duas outras atuações. Nico Parker, que dá vida à Astrid e foi muito criticada no anúncio da escalação, entrega uma performance poderosa, que muitas vezes rouba o protagonismo para si. O live-action conta também com outras tramas para ela, além de um respeito maior do próprio Stoico, o que eleva as motivações dela e também as consequências quando ela decide ajudar Soluço.

O ator Nick Frost, que dá vida a Bocão, também foi um grande acerto do live-action. O personagem tem um papel um pouco mais importante na nova trama e conseguiu trazer diferentes nuances ao personagem — seja nos momentos de comédia e até mesmo nos mais sérios.

Entre as mudanças, o núcleo “jovem” também sofreu alterações. Além de ser mais diverso, alguns personagens tiveram novas características e tramas inéditas, que foram uma grande surpresa e, de certo modo, bons momentos de comédia no filme.

Nick Frost como Bocão no live-action Como Treinar o Seu Dragão

Efeitos visuais inconstantes

Ainda nos primeiros trailers, Como Treinar o Seu Dragão entregou efeitos visuais magníficos, especialmente se tratando de Banguela. A maneira como o amado dragão seria feito era um dos maiores medos dos fãs e é um dos grandes acertos do live-action.

Ele aparentar ser de verdade e as interações entre ele e Soluço são muito bem feitas, além de serem ainda mais fofas. Entretanto, a produção falha em vários momentos, especialmente com os efeitos na hora de voo dos personagens. As cenas não ficaram tão realistas e quebraram a magia construída com outros elementos em vários pontos do longa.

No geral, o live-action de Como Treinar o Seu Dragão consegue acertar em cheio na nostalgia para aqueles que amam a animação, mas apresenta um novo olhar para quem vai conhecer o universo. Com a dose certa de humor e drama, o filme é um acerto no mundo dos live-actions e promete diversão garantida para toda a família.