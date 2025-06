Lívia Andrade anuncia compra de hotel em Santa Catarina após experiência de quase morte

A apresentadora Lívia Andrade, de 41 anos, revelou nesta segunda-feira (2/6), por meio de seu perfil nas redes sociais, que comprou um hotel na região serrana de Santa Catarina. A artista decidiu contar a novidade após vivenciar uma pane no avião de pequeno porte em que estava na última semana, ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo.

“E já que eu não fui de arrasta para cima, e to aqui, mais viva do que nunca, cada vez que eu passo por um tipo de experiência de quase morte, eu volto mais intensa”, iniciou. “Eu resolvi falar, eu não ia contar para vocês, que esse negócio tá rolando, porque já aprendi com o tempo que quanto menos a gente fala é melhor, que a coisa flui… e é por isso que eu diminuí aqui, não troco mais tanta ideia com vocês”, explicou a loira.

Lívia Andrade agradeceu seguidores pelas orações e frases de apoio

“Eu tropecei na serra catarinense e comprei um hotel”, brincou Lívia. “Comprei um hotel no meio das montanhas, entre cachoeiras, rio, vales sagrados e coisas e tal… Já tem um tempo, eu não ia contar para vocês, sabem como está a internet hoje em dia”, revelou.

Em seguida, a ex-modelo mostrou detalhes do local e contou uma série de coincidências que encontrou na primeira vez que foi até o local durante a pandemia em 2020, como a data de seu aniversário em uma placa, ter conhecido uma mulher com o nome de sua mãe no hotel e um homem com o nome do seu pai em um bar, além de uma outra mulher com o seu nome tatuado no pulso: “Tudo isso no mesmo dia”, enfatizou.

“Neste lugar eu decidi mudar a minha vida. Na pandemia eu vim conhecer esse lugar, ficar isolada no meio da natureza, e aqui, na primeira semana de junho, há cinco anos atrás eu resolvi encerrar ciclos. Encerrei o ciclo do meu casamento e encerrei o ciclo de trabalho no SBT. Qual é o perigo de vir para cá? Você querer mudar sua vida e nunca mais ir embora, e foi isso que aconteceu comigo”, contou.