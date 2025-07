Lixo espalhado e urubus nas ruas levantam alerta sobre saúde pública em Sena Madureira

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado a atenção para a falta de cuidados com o descarte de lixo em vias públicas de Sena Madureira, no interior do Acre. Nas imagens, é possível ver resíduos espalhados no meio da rua, além da presença de urubus revirando o material.

“Rapaz, olha o lixo aqui no meio da rua. Olha, ainda tem urubu aqui, olha. Se não mudou, vai continuar mudando. Faz o G.”, diz a pessoa que grava o vídeo, em tom de crítica à situação e às autoridades responsáveis pela limpeza urbana.

A situação gera riscos à saúde pública, com proliferação de insetos e animais atraídos pelos resíduos.

Veja o vídeo: