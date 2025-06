Local onde ficava a Cracolândia terá moradias populares, diz prefeitura de São Paulo

O terreno no centro de São Paulo que durante anos foi marcado pela presença da Cracolândia, região conhecida por ser frequentada por usuários de drogas e dependentes químicos, passará por uma transformação. A prefeitura da cidade anunciou que o espaço será reurbanizado e dará lugar a um conjunto habitacional com duas torres de apartamentos, além de uma nova área de lazer com quadra esportiva, brinquedos, gramado e espaço de descanso. A obra será realizada em parceria com COHAB e CDHU.

A área está localizada entre as ruas General Couto Magalhães, dos Gusmões e dos Protestantes, na região da Santa Ifigênia, onde funcionava a chamada “Cena Aberta de Uso”. O local está praticamente vazio desde meados de maio, quando houve uma dispersão significativa dos usuários de drogas que se concentravam na região; situação inclusive que chamou a atenção de moradores de outras regiões e cidades do estado. A previsão da prefeitura é que as obras comecem ainda nos próximos dias.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cracolândia em São Paulo Reprodução: Globo Cracolândia teve fluxo menor desde maio Reprodução: Globo Teatro de Contêiner Foto: Nicole D’ Fiori Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo Reprodução: CNN Brasil Voltar

Próximo

Com a redução do chamado “fluxo”, o terreno passou a ser visto como estratégico para novos projetos urbanos. Conforme a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o plano é revitalizar completamente a área e oferecer habitação para famílias cadastradas em programas sociais. O processo inclui a demolição de uma edificação em ruínas e a desocupação do espaço que abrigava iniciativas culturais e sociais.

Entre os atingidos pela reconfiguração está o Teatro de Contêiner Mungunzá. A Prefeitura afirma que tem oferecido alternativas de locais para a nova sede do grupo desde o ano passado, inclusive promovendo reuniões com os representantes. Desde que recebeu a notificação para ordem de despejo, a companhia de teatro vem se mobilizando nas redes sociais, em contato com políticos e artistas em protesto pela notificação, entre eles: o ator Antônio Fagundes, o vereador Celso Giannazi (PSOL) e o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT). O espaço contribui com projetos sociais e culturais para a região central.

Outro projeto social afetado é o coletivo Tem Sentimento, voltado ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas delas egressas da Cracolândia. O coletivo ocupa parte do mesmo terreno e recebeu uma sugestão de transferência para um novo endereço na Rua Maria Borba, na Consolação. A proposta é que o espaço atual seja liberado para integrar o novo conjunto habitacional.

Segundo nota oficial, as intervenções no local fazem parte de uma ampla estratégia de reurbanização da região central, iniciada em 2021, que inclui medidas de atendimento a dependentes químicos e programas de reintegração social. Conforme a prefeitura, cerca de 1.600 agentes da Saúde e da Assistência Social atuam diariamente em toda a cidade em abordagens a pessoas em situação de rua, oferecendo acolhimento e vagas em mais de 140 equipamentos sociais.

O desaparecimento repentino do “fluxo” em maio levantou dúvidas sobre o destino dos dependentes químicos que ocupavam a região. A prefeitura afirma que mantém ativa a Tenda da Saúde, instalada em setembro de 2024 na Rua dos Protestantes, e que ela segue funcionando como ponto de atendimento clínico e acolhimento.

A gestão destacou ainda que o novo projeto urbanístico reflete um desejo antigo de moradores da região, que organizaram um abaixo-assinado pedindo a criação de um espaço comunitário.