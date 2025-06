Look “Penélope Charmosa” de Neymar pode valer mais de R$ 250 mil. Confira as peças

Neymar Jr. surpreendeu os seguidores nesse sábado com um look todo trabalhado no rosa, que rendeu ao craque apelidos como “Penélope Charmoso” ou “Panter Cor-de-Rosa”. Composto por peças de grifes como Louis Vuitton e Balenciaga, páginas da internet como a @dripdeartista já levantaram os valores do modelito do jogador, que pode ser avaliado em mais de R$ 200 mil.

Apenas a estrela do look, o casaco de pelos rosa da Louis Vuitton, pode ser encontrado no site oficial por cerca de US$ 29 mil – mais de R$ 160 mil. Confira a relação das peças a seguir.

Saiba as peças do look do titular do Santos:

Casaco de peles Louis Vuitton Rave Blouson – R$ 195 mil;

Camiseta rosa Balenciaga Fruity In Faded Pink – R$ 5,996 mil

Óculos escuros Off-White Catalina Square – R$ 1,9 mil;

Calça Jeans Louis Vuitton com monogramas por Tyler, The Creator – R$ 21,3 mil;

Tênis Louis Vuitton Trainer Máxi Rosa – R$ 40,5 mil.

A roupa foi usada por Neymar para receber os amigos na mansão em Mangaratiba (RJ), onde curtiram o feriado junino e acompanharam a estreia dos times brasileiros no Mundial de Clubes.