LOS conquista título inédito na FFWS Brasil 2025 e garante vaga em torneios internacionais

A LOS é a mais nova campeã da Free Fire World Series Brasil (FFWS Brasil) 2025! A equipe levantou seu primeiro troféu regional no último domingo (22), após dominar as quedas decisivas da grande final do campeonato.

Presente no cenário competitivo desde 2019, esse é o primeiro título regional da organização desde que entrou no Free Fire, coroando uma trajetória de dedicação, evolução e consistência.

Além da conquista nacional, a vitória garantiu à LOS uma vaga direta na FFWS Final Global, principal campeonato internacional da modalidade, e também na Esports World Cup 2025, uma das maiores vitrines do cenário competitivo mundial.

