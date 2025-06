Louro Mané renova com a Globo até 2027 e fatura mais de R$ 200 mil por mês

O carismático Louro Mané, interpretado pelo ator e diretor Fábio Caniatto, teve seu contrato renovado com a TV Globo por mais três anos. A informação foi divulgada pelo portal Observatório da TV.

O novo vínculo vai até 2027, acompanhando a permanência de Ana Maria Braga à frente do Mais Você. Caniatto assumiu o papel do papagaio em 2022, após a morte de Tom Veiga, o inesquecível Louro José, e desde então conquistou o público com seu talento, improviso e carisma ao lado da apresentadora.

📺 Quanto ganha o intérprete de Louro Mané?

Segundo o site, Fábio Caniatto recebe R$ 120 mil de salário fixo como funcionário da Globo. Mas não para por aí: com as campanhas publicitárias integradas ao Mais Você — os famosos “merchans” — o faturamento mensal pode ultrapassar R$ 200 mil.

Isso consolida Louro Mané como um dos personagens mais rentáveis e queridos da televisão brasileira atualmente.

