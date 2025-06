Love & Dance: Saiba como será o reality de namoro com Rafa Brites e Andreoli

O “Love & Dance”, novo programa de namoro da Record, estreia com tudo neste domingo (8/6), às 18h, com uma edição inédita no Brasil. Sob apresentação do casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, uma ex-contratada da Globo também ingressa na atração: Marisa Orth, que chega como comentarista fixa, avaliando as performances dos casais. A superprodução, chamada de dating show, é baseada no formato internacional “Flirty Dancing”, que já teve versões na Suécia, França, Estados Unidos, Holanda e outros países.

Com direção-geral de Marcelo Amiky, artística de César Barreto, produção de Mafran Dutra e contando com Marcelo Silva como vice-presidente artístico, a primeira temporada ganhou estrelas ao lado de Orth para interagirem no ar com as entregas no palco. Adriane Galisteu, Pocah, Jesus Luz, Marco Luque, Naldo Benny, Suzana Alves, Celso Zucatelli e outros estão confirmados. Os casais foram escolhidos na pré-seleção com base nas afinidades, porém, é importante reforçar que eles não se conhecem. Sim, é isso mesmo que você leu! O homem e a mulher inscritos não sabem da existência um do outro.

Somente na hora da dança, entretanto, eles precisam passar por ensaios e coreografias para fazer bonito na gravação. Os ensaios são feitos em locais diferentes e separados, para que não vaze nenhuma informação. O primeiro encontro será com a presença da plateia, dos apresentadores e de artistas convidados. Quando o espetáculo chega ao fim, é no programa que eles decidem se querem continuar se encontrando ou não, fora dos holofotes e por trás das câmeras. A premissa do lançamento é descobrir se a química da dança vai existir também na vida real.

“A gente torce, a gente chora e a mão fica gelada. É tudo muito emocionante! E, ao mesmo tempo, traz uma inocência, uma pureza do amor, do romantismo. A gente acredita nisso, sabe? Depois de 15 anos juntos, seguimos acreditando”, disse Rafa Brites. Já Marisa adiantou o que vem por aí: “Senti que a plateia vem junto pra caramba. O nosso termômetro é a plateia e todo mundo se envolve. Tem torcida e, se deu match, fica todo mundo feliz. Você vê jurados chorando”. Conforme a ex-global, ela adorou o programa e topou de primeira, porque se encantou pelo formato.