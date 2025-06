LTA Sul 2025: FURIA desbanca paiN e conquista título inédito

A FURIA surpreendeu o público presente na arena da Riot Games em São Paulo com um amasso pra cima da paiN na final do 2º split da LTA Sul. O time era cotado como azarão na final contra os Tradicionais, mas exibiu um LoL de alto nível para fechar o primeiro título regional da organização no cenário de LoL, e ainda contando apenas com jogadores brasileiros. Agora, com o título, o time representará o Brasil no Mid-Season Invitational 2025 (MSI) e na autoproclamada Copa do Mundo de esports (Esports World Cup – EWC), que acontece em Riad, na Arábia Saudita, em julho.