LTA Sul 2025: Tinowns anuncia pausa: “folga merecida depois de 12 anos”

– (sobre saudades no primeiro momento) No momento não, viu? No momento eu tô bem tranquilinho em casa, de férias, acho que são folgas merecidas depois de 12 anos nessa rotina, que, o pessoal pode não entender, mas é cansativa. Você tem que lidar com pessoas diferentes, estando mais na rotina do office do que da sua própria casa. Você chega em casa, joga mais LoL, pensa LoL, come LoL, então eu tô meio aliviado dessa parte, que é uma rotina realmente estressante. Eu mesmo não sei como eu aguentei até hoje, eu brincava com isso antes, mas tô bem feliz que nesses 12 anos eu fiz tudo com muito carinho, com muito amor, e, pô, aguentei bastante tempo – brincou Tin.