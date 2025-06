Luan Pereira reage e se pronuncia após ser exposto por ex-noiva

O cantor sertanejo Luan Pereira se pronunciou nas redes sociais nesta na tarde desta quinta-feira (5/6) e se defendeu após ser acusado pela ex-noiva, a influencer Duda Corrêa, de colocar o fim no noivado por telefone. De acordo com o famoso, a ex-companheira não foi pega de surpresa com o término. Ele disse ainda que a relação já estava “esfriando”. “Eu não consegui manter”, afirmou.

Revelou “a verdade”

Luan Pereira fez um desabafo nos stories do Instagram no qual disse que revelaria “a verdade”. Pouco tempo depois, no entanto, ele apagou todas as postagens. “As pessoas estão vindo me xingar depois que a Duda postou que foi pega de surpresa, acordou bloqueada, com o relacionamento acabado. Ela não foi pega de surpresa”, sacramentou o cantor.

“Ela sabe muito bem, a família dela sabe muito bem. Porque eu recorri muito, chorando, implorando, pra família dela tentar ajudar ela a se ajudar (…) Nunca obriguei ela a viver a minha vida, muito pelo contrário. Sempre falava: ‘Não vou viver a sua vida, você não vai viver a minha. Somos noivos e vamos construir uma vida juntos’”, reforçou o sertanejo.

“Não foi pega de surpresa”

Luan Pereira seguiu dizendo que tentou, por diversas vezes, fazer com que as ideias entre ele e Duda “batessem”, sem sucesso. “Quantas vezes sentei pra ter conversas sérias frente a frente com ela, mostrava o meu lado, tentando fazer se as ideias batessem”.

O sertanejo lamentou a exposição do caso e disse não entender o fato da ex-amada ter afirmado que a separação foi uma “surpresa” para ela. “Não entendo porque ela postou isso, creio eu que pelo fato das pessoas estarem atacando ela na internet sem necessidade”.

Ao encerrar seu relato, Luan Pereira disse que o relacionamento estava esfriando. “Ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, só não deu certo. Foi o jeito dela se defender, e eu respeito, mas não houve surpresa nenhuma, porque eu avisei muitas vezes, frente a frente, olho no olho (…) da parte dela foi só esfriando e eu não consegui manter”, concluiu.

O que Duda Corrêa disse?

Nesta quinta-feira (5/6), Luan Pereira e Duda Corrêa anunciaram o fim do noivado.

Pouco depois, a influenciadora desabafou nas redes sociais, contando que a decisão foi do ex e que ele terminou por telefone.

“Saibam que não partiu de mim o término. Acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular)”, afirmou.

Na sequência, Duda disse que o motivo do término foi uma “festa do pijama” realizada na casa de uma amiga.

“Estou bem! Estou sem entender algumas coisas”, encerrou a influencer.