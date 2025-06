luan-pereira-relata-susto-durante-voo-devido-tempestade-de-gelo:-“fiquei-com-medo”

Luan Pereira resolveu abrir o jogo com seus seguidores nas redes sociais ao expor um susto que enfrentou no último domingo (8/6). O cantor contou que passou por fortes turbulências em um voo que pegou, por conta das condições climáticas ruins na viagem.

“Hoje foi a maior turbulência no avião, pancada de chuva e tempestade de gelo… Fiquei com tanto medo, mas Deus é o condutor do meu caminho”, escreveu o artista em seus stories do Instagram.

Por outro lado, o artista não comentou mais detalhes sobre o destino da viagem que estava fazendo. Em uma foto, ele apareceu vestindo um moletom preto na entrada do jatinho. Nos últimos dias, Luan Pereira surgiu nas redes sociais para confirmar o fim do seu relacionamento com Maria Eduarda Corrêa.

Os dois chegaram a ficar noivos, mas pediram a compreensão do público que torcia pelo casal nesse momento tão delicado.