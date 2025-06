luan-pereira-revela-susto-durante-voo:-“tempestade-de-gelo”

Luan Pereira revelou que passou por um susto durante um voo realizado no último final de semana. Apesar de não entrar em detalhes, o cantor utilizou uma foto deixando um jatinho para relatar a situação.

“Hoje foi a maior turbulência no avião, pancada de chuva e tempestade de gelo… Fiquei com tanto medo, mas Deus é o condutor do meu caminho”, escreveu. Depois, ele postou uma nova foto descendo da aeronave.

Luan Pereira fala sobre recuperação após grave diagnóstico médico

Luan Pereira falou sobre a recuperação após lidar com graves problemas de saúde. O cantor enfrentou um grande susto após ser diagnosticado com uma arritmia cardíaca, além de lutar contra a ansiedade.

“Eu me aproximei cada vez mais da minha família, das pessoas da minha equipe, da minha noiva, que foi uma pessoa que chegou na minha vida e me curou de muita coisa. Eu sempre falo e me refiro a ela como alguém que me curou”, declarou o artista ao portal LeoDias.

O cantor contou que sempre carrega uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com ele. De acordo com Luan, a santa realizou muitos milagres na vida dele, incluindo mantê-lo vivo após enfrentar a arritmia e ser levado ao hospital depois de uma apresentação.

“Eu cheguei na porta, ali, Jesus falou: ‘Ainda não é hora de você vir, fica mais um pouco’. Cara, foi doideira! Foi uma mistura de arritmia com virose e com doideira de cabeça. Eu esava, tipo assim, muito aéreo, achando que muita coisa estava dando errado, enquanto tudo estava dando certo. Nunca as coisas pararam de dar certo”, explicou.

Após enfrentar a situação, Luan reconheceu a mudança na aparência e no semblante. Agora, o artista prioriza o tempo em família, a saúde mental e a fé: “Quando você se dá conta, você tem que estar com tudo, mas, ao mesmo tempo, você não tem nada. Qual é o sentido da vida? Então, eu tento ser um pouquinho de cada coisa e Deus vai criando o caminho. É só nós caminharmos no caminho dele”, desabafou.

Além de cantor, Luan também é compositor. Entre seus hits estão as músicas Dentro da Hilux, Então Vai, Roça em Mim, Ela Pirou na Dodge Ram e Moletom.