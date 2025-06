Luana Piovani comenta dificuldade em achar pretendente em app de namoro: “Vacas magras”

A atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre sua vida amorosa. Ela confessou que tem usado aplicativos de namoro, mas a experiência não tem sido das melhores. Ela descreveu a situação com a expressão: “Vacas magras“.

Essa declaração gerou bastante burburinho, e não é para menos, afinal, quem nunca se sentiu assim na busca por um parceiro? A atriz não poupou críticas e compartilhou suas percepções sobre o cenário dos relacionamentos.

“Meu aplicativo é internacional, me comunico com gente do mundo inteiro, Austrália, Texas, uma loucura. Mas em Portugal tem uns três homens. É um aplicativo bem exibido, cheio de ‘não me toque, não me rele’, quase a bolsa de valores, mas para mim está anestesiado, porque em Portugal não tem nada, não tem acontecido muito coisa“, disse em uma entrevista.

Apesar de manter contato com pessoas de diferentes partes do mundo, a atriz não tem encontrado relacionamentos que se concretizem. Luana Piovani tem enfrentado desafios complexos na busca por um parceiro. Entre eles, destaca-se a qualidade dos homens heterossexuais, que ela considera “desinteressantes”. A distância física também é um obstáculo, já que muitos de seus contatos são de outros países.

“Os homens héteros não foram ao dentista, à terapia e ao dermatologista, então fica realmente difícil. Os novinhos não têm nada na cabeça, os da minha idade estão com a forma jogada no lixo. Os que são educados, bem vestidos, bem cuidados, são gays. Da frutas que eles gostam, eu chupo até o caroço“, completou.