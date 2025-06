Luana Piovani desabafa sobre desafios da maternidade: “Filhos são bastante manipuladores”

Luana Piovani abriu o jogo, com bom humor e sinceridade, sobre os desafios da maternidade na pré-adolescência. Em entrevista à revista Entre Rios, publicada no dia 10 de junho, a atriz relembrou momentos difíceis com o filho mais velho, Dom, e não poupou palavras: “Filhos são bastante manipuladores”.

“Meu filho ficou pré-adolescente aqui na minha casa, em Portugal. Foi muito difícil porque ele, especialmente — como quase toda criança — sabia exatamente o que fazer para conseguir o que queria. Filhos são bastante manipuladores”, afirmou a artista.

A atriz contou que conviveu com o filho durante os primeiros anos dessa fase, mas que ele acabou escolhendo se mudar para morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil:

“Ele só passou dois anos aqui da pré-adolescência e foi para o Brasil. Então, ele tá passando a pré-adolescência com o pai dele”, acrescentou.

Ainda durante a entrevista, Luana mostrou maturidade e senso de humor ao lidar com a situação e revelou que se considera “mãe de férias”.

“Eu sou mãe de férias, então eu pouco tenho problema. Eu chego só pra comer o hot dog, tomar a cervejinha do aniversário”, disse.

Além de Dom, Luana tem mais dois filhos com o ex-companheiro, Liz e Bem. A atriz já compartilhou com os seguidores algumas divergências que tinha com Scooby em relação a criação dos pequenos.