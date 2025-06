luana-piovani-detona-famosos-que-apoiaram-leo-lins

A atriz Luana Piovani usou suas redes sociais nesta quinta-feira (5/6) para se manifestar sobre a polêmica envolvendo o humorista Leo Lins, que foi condenado a oito anos de prisão após piadas consideradas preconceituosas em um show de stand-up realizado em 2022.

“Eu não acho pouco oito anos para uma pessoa que faz piada com as minorias marginalizadas”, afirmou Piovani, destacando que acredita que decisões como essa, que atingiu Leo Lins, podem ajudar a inibir violências contra grupos minoritários.

“Eu fico muito surpresa de ver esse bando de homem aparecendo, inclusive pessoas que eu admiro muito, tá? Dizendo que acham um absurdo ele ser condenado a oito anos”, continuou a atriz, ressaltando que, em sua opinião, o verdadeiro absurdo é justamente fazer piadas com as minorias.

“Só vi macho defendendo”

“Ai, oito anos de cadeia é muito? Mas vocês não percebem que isso tudo faz parte de um sistema, de um mecanismo? Uma coisa incentiva e alimenta a outra. Só homem está defendendo o humorista, vocês repararam? Provavelmente porque ainda não passaram por isso de perto. Se tivessem uma filha espancada na Paulista, ou uma irmã estuprada num ponto de ônibus, talvez esses homens não achassem oito anos muito para esse maldito que fica fazendo piadinhas com negros, indígenas, gays, mulheres…”, desabafou.

Encerrando seu posicionamento, Piovani disse ainda não acreditar que a pena será realmente cumprida: “Ele não vai pegar oito anos [de prisão]. Ele deve ser réu primário, é branco, tem dinheiro, é famoso… Isso aí vai virar uma cesta básica, dois anos de serviços públicos. A verdade é essa, não vão ser oito anos.”

“Só vim aqui registrar que só vi macho defendendo o humorista, dizendo que tudo é um exagero. Será que se acontecesse com alguém da família deles eles também achariam exagero? Será que, nesse caso, achariam que uma pessoa incentivar esse tipo de violência que a gente sofre não é algo tão banal assim? Vale pensar.”

Por fim, a atriz declarou que duvida que Leo Lins enfrente consequências severas: “Eu aposto que não vai acontecer nada com ele. E você? Acha que vai?”

Leo Lins.

Leo Lins.

Marcos Mion diz que Leo Lins é genial e detona condenação: "Ultraje"

Marcelo Tas sai em defesa de Leo Lins após condenação: "Inadmissível"

Entenda a polêmica

O humorista Leo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão após veicular conteúdos considerados preconceituosos em um show de stand-up realizado em 2022. Além da pena, o comediante terá que pagar uma multa correspondente a 1.170 salários mínimos vigentes na época da gravação, além de uma indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso.

Os vídeos publicados nas redes sociais de Leo Lins continham declarações ofensivas contra negros, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus, idosos, obesos, pessoas com HIV e pessoas com deficiência.

O julgamento ocorreu na 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo (TRF3), onde a Justiça entendeu que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como justificativa para práticas criminosas.

O caso foi classificado como crime formal, ou seja, não exige uma vítima específica. A condenação foi baseada na Lei do Racismo (Lei 7.716/89) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). O tribunal destacou que o contexto humorístico não diminui a gravidade das ofensas.

Famosos apoiaram Leo Lins

Desde que o caso ganhou repercussão nas redes sociais, diversos famosos vieram a público para defender Leo Lins e criticar diretamente a condenação à prisão do humorista. Danilo Gentili, Marcos Mion, Leandro Hassum e Hélio de La Peña foram algumas das celebridades que saíram em defesa do comediante.