Luana Piovani recorda abandono do pai e expõe trauma de infância

A atriz Luana Piovani compartilhou no Fantástico um relato íntimo sobre como a ausência do pai biológico na infância impactou profundamente sua vida emocional. Ela contou que seus pais se separaram quando ela ainda era pequena e o pai optou por seguir outro caminho, constituindo uma nova família.

“Meu pai biológico desapareceu, depois minha mãe conheceu meu padrasto, ela trabalhava loucamente, e era ele quem me dava comida, banho, enquanto meu pai biológico casou com outra mulher, teve outros filhos”, disse.

Luana ainda lembrou de um momento marcante aos 9 anos, quando o pai decidiu abrir mão dos seus direitos legais como genitor, ao invés de arcar com a pensão alimentícia. “Teve uma audiência e o advogado da minha mãe falou: ‘ele não quer pagar pensão, mas e se a gente sugerir para ele abrir mão do pátrio poder?’ Minha mãe disse: ‘Ele nunca vai aceitar’, e ele aceitou. No que ele sai da minha certidão de nascimento, meu pai que a vida toda me criou, me adotou. Eu virei para minha mãe e falei: ‘meu pai me deu?’. E eu tive uma crise de choro”.

Luana afirmou que a experiência de rejeição marcou a forma como ela se envolve emocionalmente com parceiros. Segundo ela, o medo de ser deixada tornou-se um mecanismo constante em seus relacionamentos.

“Quando começo a me relacionar com homens, eu tenho esse medo de ser abandonada, então eu quero que tudo o tempo todo esteja certo, eu não posso falhar. Mas hoje, com a terapia, peguei esse trauma e saiu no xixi”, brincou.