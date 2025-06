luciana-gimenez-elogia-mick-jagger-e-ex-marido-como-pais:-“dei-sorte”

Luciana Gimenez foi a convidada do programa “Provoca”, comandado por Marcelo Tas na TV Cultura. Durante a entrevista, ela falou sobre a relação com os ex-companheiros, traição e disputa por audiência. Tudo isso vai ao ar nesta terça-feira (17/6).

Ao comentar sobre o cantor Mick Jagger, pai de seu filho mais velho, Lucas Jagger, Luciana destacou a boa convivência entre eles. “Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo”, detalhou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luciana Gimenez e filhos Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel Reprodução Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Lucas, à esquerda, é filho de Mick Jagger; o pai de Lorenzo Gabriel, à direita, é Marcelo de Carvalho Reprodução Instagram Luciana e Lorenzo Gabriel, fruto do relacionamento dela com o apresentador e empresário Marcelo de Carvalho Reprodução Instagram Luciana e Lucas Jagger, fruto do relacionamento dela com o cantor Mick Jagger Reprodução Instagram Luciana Gimenez apresentando o Superpop Reprodução (Instagram) Voltar

Próximo

Ela também fez elogios ao ex-marido, o apresentador Marcelo de Carvalho, com quem teve o filho caçula, Lorenzo. “Eu dei sorte com os pais dos meus filhos”, afirmou.

Traição

Em outro momento da entrevista, Luciana foi questionada se já teve que lidar com uma traição e respondeu que sim. Para ela, “a ideia de chifre é diferente”. “Eu acho que o seu corpo você que manda. Mas quando você expõe o outro ao ridículo, aí não é mais o chifre. É falta de respeito (…). Então, eu acho que tem dois tipos de traição: tem traição carnal e tem a traição do respeito, da amizade; faz de ridículo, ri da tua cara, todo mundo rindo. Aí, eu acho ruim”, disse.

Concorrência

Há mais de 25 anos à frente do “Superpop”, Luciana já enfrentou diversas fases na televisão. Durante a conversa com Tas, ela relembrou com bom humor a disputa com o extinto programa CQC, classificando a concorrência como “desleal”. Sobre a briga por audiência nos dias atuais, a apresentadora confessou que “tem muita coisa que não se pode falar” e que, com alguns temas, é preciso mais cuidado. Segundo ela, essa disputa hoje é “velada”.