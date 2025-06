O empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, foi declarado inelegível até 2028 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto com o atual prefeito de Santa Rosa (RS), Anderson Mantei (PP), e o ex-prefeito do município, Alcides Vicini (PP). A decisão foi proferida pelo ministro André Ramos Tavares no dia 27 de maio, como resultado de uma ação movida após as eleições municipais de 2020.

O processo girou em torno de um evento realizado em 11 de novembro de 2020, poucos dias antes da votação. Na ocasião, Hang participou de um ato no terreno onde seria construída uma unidade da Havan e manifestou apoio público a Anderson Mantei, então candidato à prefeitura. O empresário criticou duramente o Partido dos Trabalhadores (PT) e defendeu o chamado “voto útil” contra a esquerda. “O voto útil é aquele que vence a esquerda”, afirmou na época, associando partidos de esquerda à miséria e ao assistencialismo. O discurso foi transmitido por uma emissora local e contou com a presença de políticos como o deputado federal Osmar Terra (PL-RS), que também foi processado, mas acabou absolvido.

De acordo com o ministro relator, houve abuso de poder econômico e político, além do uso indevido dos meios de comunicação. Para ele, Luciano Hang utilizou sua imagem pública e os recursos empresariais para influenciar o resultado da eleição municipal, afetando a isonomia da disputa. “Não há outra conclusão, a não ser reconhecer a quebra da isonomia do pleito”, destacou Ramos Tavares.

A decisão também considerou a atuação de Anderson Mantei e Alcides Vicini, que participaram ativamente do evento e divulgaram imagens e declarações nas redes sociais. Por esse motivo, ambos foram punidos com a mesma sanção de inelegibilidade por oito anos, contados a partir das eleições de 2020.

A ação foi protocolada pela coligação União do Povo por Santa Rosa, encabeçada por Orlando Desconsi, candidato do PT que ficou em segundo lugar, com uma diferença de 3.417 votos em relação ao vencedor. Santa Rosa, cidade com cerca de 77 mil habitantes, está localizada a aproximadamente 500 km de Porto Alegre.