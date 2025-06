Após 20 dias de internação, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira Lúcio Ferreira já deixou o hospital e vai continuar sua recuperação em casa. Nesta quarta-feira (4/6), dia em que recebeu alta, o ex-jogador, que sofreu um acidente doméstico e teve ferimentos em 18/% do corpo, deu detalhes do caso e revelou como se salvou das chamas.

“Para mim é um momento muito especial, desde já quero agradecer todo o Brasil pela torcida e pelas orações. Foi uma marco, sem dúvida, na minha vida, algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente assim tão grave”, começou, durante participação no Encontro.

A explosão

Logo depois, ele falou da volta para casa: “Foi uma segunda chance que Deus me deu, um livramento muito grande. Depois de 20 dias, hoje é dia de ir para casa e dar continuidade nessa recuperação porque a caminhada é longa, mas estou disposto a enfrentar tudo isso e recuperar meu 100% de normalidade”, garantiu, antes de detalhar como foi o acidente:

“Foi algo muito inesperado. Estávamos jantando na casa de amigos, sentados em volta da lareira e ela apagou. E em uma infelicidade dele (o amigo), ele foi jogar um galão de álcool sobre a lareira e aí foi uma súbita explosão. Só lembro das labaredas vindo na minha direção, atingindo no meu rosto, braço e pernas”, relatou.

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, ficou com 18% do corpo queimado

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, conta como se salvou das chamas

O jogador postou sessão de fisioterapia após acidente doméstico

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, deixou o hospital após 20 dias de internação

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, faz fisioterapia após queimaduras

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, sofreu acidente doméstico

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, posa sorridente na piscina

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, ainda não tem previsão de alta

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, permanece internado

Equipe de Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, atualiza quadro após acidente

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, teve 18% do corpo queimado

Foto foi publicada no Instagram do ex-jogador

Como apagou as chamas

Ainda durante o bate-papo com Patrícia Poeta, Lúcio contou como apagou o fogo: “Graças a Deus, a Marília, minha esposa, não foi atingida e me orientou a ir para a piscina. Me joguei para tentar apagar o fogo que estava pegando na minha roupa, no cabelo”, lembrou.

E continuou seu desabafo: “Foi um momento muito dramático e traumático para mim. Mas ela, com certeza, foi meu anjo da guarda, conseguiu me ajudar naquele momento para que eu pudesse amenizar a situação”, afirmou.

O ex-atleta ainda elogiou a garra da amada: “Em seguida, ela socorreu outro casal que também foi ferido, não tão grave quanto o meu, mas também se machucou. Tenho certeza que ela foi direcionada, foi escolhida para esse momento”, revelou.