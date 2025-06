Ludmilla emocionou os fãs nesta quarta-feira (4/6) ao mostrar, pela primeira vez, o rosto da filha Zuri. A cantora compartilhou um vídeo especial ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, apresentando oficialmente a herdeira ao público. O momento marcou também o lançamento da sua nova música, intitulada “Paraíso”, que celebra o amor e a nova fase familiar.

Em suas redes sociais, Ludmilla destacou a importância do clipe, que reúne imagens íntimas da família e transmite a mensagem central da canção: o amor vivido ao lado de Brunna e da filha. “Esse é o nosso paraíso”, escreveu na legenda da publicação, emocionando seguidores e admiradores do casal.

Mais cedo, Ludmilla usou seu perfil no X (antigo Twitter) para refletir sobre o lançamento e a simbologia da data. A cantora lembrou que há exatamente seis anos, ela e Brunna assumiam publicamente o relacionamento, após um período em que viviam a relação de forma reservada.

“O lançamento de ‘Paraíso’ acontece exatamente 6 anos depois de quando eu e Bru assumimos nossa relação. Em 2019, tudo era segredo. Hoje, tô lançando essa sobre a minha esposa, nossa filha e o nosso paraíso. Espero que essa música também encoraje vocês a viver o amor”, escreveu.

A chegada de Zuri transformou ainda mais a vida do casal, que agora compartilha com os fãs momentos de felicidade e cumplicidade como mães de primeira viagem. O lançamento da música e a revelação do rosto da filha foram recebidos com entusiasmo nas redes sociais, consolidando o dia como um marco na trajetória pessoal e profissional de Ludmilla.