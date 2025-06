Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, manda recado especial ao público do Juruá antes de show na Expoacre

O cantor Luiz Carlos, vocalista da consagrada banda Raça Negra, gravou um vídeo especial direcionado ao público acreano nesta semana. A mensagem é um convite direto para a grande apresentação que marcará a abertura da Expoacre Juruá 2025, no dia 1º de julho, em Cruzeiro do Sul.

Com seu carisma característico, Luiz Carlos demonstrou empolgação ao retornar ao Acre e declarou estar com saudade do público da região.

“Oi gente, aqui quem tá falando é o Luiz Carlos da banda Raça Negra. Dia 1º de julho, saindo com vocês no Acre, na Expoacre, no Cruzeiro do Sul. Saudade de vocês, tremenda. Espero que vocês compareçam. Um beijo pra vocês”, disse o artista na gravação.

A presença de Raça Negra promete lotar o parque de exposições e abrir com chave de ouro a edição deste ano da feira agropecuária e cultural mais importante do Vale do Juruá. Com sucessos eternizados como Cheia de Manias, Cigana e É Tarde Demais, o grupo é um dos mais aguardados do evento.

A expectativa dos organizadores é de que milhares de pessoas compareçam à primeira noite da Expoacre Juruá, que além de atrações musicais, reúne exposições de produtos regionais, rodeios, gastronomia e oportunidades de negócios.