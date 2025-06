Luiza Ambiel encara ator ‘imenso’ em filme adulto que deixou loira com sequelas: ‘Nervosa’

Luiza Ambiel, que passou a investir na carreira de atriz de conteúdo adulto, compartilhou no X, antigo Twitter, um vídeo no qual aparece interagindo com Jefão, astro do segmento conhecido pelo membro ‘enorme’ e que já gravou com a famosa.

“Deixa eu te falar? Engraçado, né? Eu já dei pra você e hoje eu fiquei nervosa porque você estava me olhando com uma cara, tipo assim, ‘Luiza, eu vou te pegar’”, comentou a eterna musa da banheira do Gugu. “Mas essa é a minha intenção”, confirmou o homem, se aproximando da morena.

“34 minutos gostosos!”, enfatizou Luiza na legenda da postagem. Vale lembrar que Jefão já gravou vídeos com Karlyane Menezes, loira que ganhou o apelido de Garota do Job e que participou do Rancho do Maia, reality feito por Carlinhos Maia.

Karlyane chegou a revelar que ficou três dias sem conseguir ‘atender’ outros homens depois de ter feito um filme para maiores de 18 anos com Jefão. “Olha aí, gente. Está vendo? Eu não fiz nada, mas hoje eu prometo que vou ser carinhoso”, chegou a brincar o astro antes de uma nova filmagem.

LUIZA AMBIEL FALA SOBRE COMEÇO NA CARREIRA DE CONTEÚDO ADULTO

Entrevistada pela Purepeople, Luiza Ambiel falou sobre como começou a fazer filmes de conteúdo adulto. “Eu já estava na plataforma há 3 anos. Eu comecei com as lingeries, depois eles foram pedindo brinquedinhos, depois, pediram a Mel [Fire]. Conforme eles foram pedindo, eu fui acrescentando e, também, me descobrindo e gostando dessa pegada”, recordou a estrela.

“Depois de três anos, chegou um dia que eu estava solteira e falei pro meu assessor: ‘eu tô cansada já de gravar sozinha, eu tô sentindo falta, necessidade de gravar com um homem’ (risos). Ele tomou um susto. E disse que estava pensando em, de repente, em gravar com fã. Ele falou: ‘você que sabe, é um caminho sem volta’. Eu pensei e vi que queria. Eu sou uma pessoa super comunicativa, sou geminiana, gosto de coisas diferentes. Meu ascendente é em escorpião, escorpião também gosta de uma safadeza (risos). Quero interagir com pessoas. Era um risco, mas deu bom”, afirmou a morena.