lula-aposta-em-dois-projetos-para-melhorar-popularidade;-saiba-quais

Paris — Integrantes do governo Lula apostam na aprovação de um pacotão de projetos econômicos no Congresso Nacional durante o segundo semestre como caminho para tentar reverter a trajetória de queda na popularidade do petista.

A ideia do Palácio do Planalto é conseguir melhorar a imagem de Lula com projetos que interfiram diferentemente no bolso dos brasileiros. Um deles é o que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

O presidente Lula ganhará título nesta sexta

O presidente Lula

A proposta, inclusive, foi um dos temas da reunião que Lula teve na terça-feira (3/6), em Brasília, com ministros e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP).

Lula também conversou sobre o tema com ministtos durante voo para Paris. Segundo relatos feitos à coluna, o petista se disse “otimista” em relação à aprovação do projeto e avaliou que esse pode ser um grande marco de seu terceiro mandato.

Outro ponto que animou integrantes do governo — e o próprio presidente da República — é programa Vale-Gás, apontado como destaque positivo do governo Lula na última pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (4/6) e na quinta-feira (5/6).

Outra proposta que pode ajudar a melhorar a imagem de Lula, na avaliação do governo, seria a medida provisória (MP) que isenta 60 milhões de pessoas do pagamento da conta de luz, aposta do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Segundo apurou a coluna, Silveira fez um apelo a Motta e Alcolumbre, durante a reunião da terça-feira, para que a MP da Conta de Luz seja votada o mais rápido possível na Câmara e no Senado, para que se transforme em lei definitiva.

Popularidade de Lula

Como o Metrópoles mostrou, a terceira rodada da pesquisa Genial/Quaest apontou que 57% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto 40% aprovam. Tratam-se dos piores resultados do terceiro mandato do petista.

Nos bastidores, interlocutores de Lula dizem que o levantamento não teria causado surpresa. Assessores presidenciais afirmam que o governo já esperava os resultados após a crise dos descontos ilegais nas aposentadorias do INSS.

Como a coluna antecipou, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) já tinha começado a receber pesquisas internas sobre o impacto do “escândalo do INSS”, revelado pelo Metrópoles, na imagem do presidente Lula.