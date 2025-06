Lula descobriu que se esconder e falar pouco não é bom pra ele?

Não é recente a polêmica em torno da comunicação entre governo e o público – com as redes sociais, porém, veio o desafio também de um novo contexto social atrelado. A forma de se conectar com o eleitor mudou e o “fazer política” também, gerando uma competição natural entre linhas ideológicas diferentes tentando captar e criar conexão com o maior público possível.

A chamada esquerda, do presidente Lula, recebia e recebe muitas críticas e, em um esforço de não ficar para trás nesse “novo mundo”, fez a substituição do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), a época o ministro da Secom, pelo publicitário Sidônio Palmeira.

Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (3), o presidente aproveitou para dar – uma bronca? – em Eduardo Bolsonaro. Sem citar o ex-parlamentar, Lula afirmou não ser aceitável a atitude do filho de um ex-presidente ser a de “lamber as botas de Trump” e que isso não é prática de um patriota.

Já podemos considerar que existe uma mudança positiva na nova comunicação?

